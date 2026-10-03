Учасника війни проти України Сиромятникова, який катував українських полонених, підірвали в РФ, - ЗМІ. ФОТО

У Новомосковську Тульської області РФ підірвали автомобіль, у якому перебував росіянин Роман Сиромятников - колишній співробітник ФСВП РФ, учасник війни проти України, якого звинувачували в тортурах українських військовополонених.

Про це пише телеграм-канал "Важные истории", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, вранці 2 жовтня на вулиці Дружби у Новомосковську вибухнув автомобіль, загинув водій.

На місце події приїхали співробітники Росгвардії та автомобілі з номерами Міноборони. Повідомлялося, що вибуховий пристрій заклали під дном з боку водія, а за кермом був учасник війни проти України.

Місцеве видання повідомило, що під час "трагічних подій учора в місті загинув" учасник війни Роман Сиромятников. Його підірвали біля його будинку в зареєстрованому на нього Hyundai Solaris.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Донецьку підірвали авто першого заступника начальника Оленівської в’язниці Неєлова, причетного до катувань українських полонених,- джерела. ВIДЕО

Що відомо про окупанта

У 2023 році він підписав контракт з Міноборони РФ і воював у складі 51 полку 106-ї тульської дивізії ВДВ на Сіверському напрямку в Донецькій області і в Курській області. Наприкінці листопада 2024 року Сиромятников повернувся до Тульської області на лікування. Як він звільнився з ЗС РФ – не відомо.

Він входить до організації ветеранів "Бойове братство". Сиромятников виступав на уроках мужності перед школярами та розповідав їм про свою участь у першій чеченській війні та у війні проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексмера Бєлгорода Полєжаєва ліквідували на війні проти України, - росЗМІ

Генпрокуратура України оголосила Сиромятникову підозру у тортурах військовополонених у виправній колонії №1 Тульської області. За даними слідства, він працював там у 2022 році.

Українські правоохоронці вважають, що Сиромятников причетний до тортур щонайменше 50 українців у цій колонії. За їхньою версією, під час ранкових та вечірніх перевірок він із колегами бив полонених руками, ногами, гумовими палицями, пластиковими трубами та молотками, а також застосовував до них електрошокери. Крім того, він приєднував до тіл полонених контакти польового телефону ТА-57 ("тапік") і пропускав через них струм.

Також дивіться: СБС ліквідували "героя Росії", генерала Груніса, - Мадяр. ВIДЕО