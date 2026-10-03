Украина ликвидирует финансовый дефицит до конца 2026 года, - Зеленский

Украина планирует ликвидировать текущий финансовый дефицит к концу 2026 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация финансового дефицита

"Последние несколько месяцев мы работали над нашим финансовым дефицитом. Мы ликвидируем текущий дефицит до конца года. У нас еще есть некоторые вопросы, над которыми нужно поработать, но мы ликвидируем дефицит", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что считает это большим успехом "для нашей страны, нашей команды и Евросоюза", добавив, что это было нелегко.

"Мы работали с нашим бюджетом, с нашими партнерами, в частности с Евросоюзом, и также попробуем частично использовать средства из займа на следующий год. Мы перенесем это ближе к январю и на эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года. Моя команда вернулась из Брюсселя и отчиталась. Все работает хорошо. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем", — добавил Зеленский.

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Что предшествовало

Напомним, что накануне министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что, несмотря на слова представителей Еврокомиссии об отсутствии дефицита внешнего финансирования Украины в 2026 году, Министерство обороны испытывает дополнительную потребность в средствах на этот год.

По его словам, Украина планирует покрыть более $7 млрд этой потребности за счет внутренних ресурсов — экономии и перераспределения расходов.

Еще около $12 млрд Украина рассчитывает найти "совместными усилиями".

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