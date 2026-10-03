Україна закриє фінансовий дефіцит до кінця 2026 року, - Зеленський

Україна планує закрити нинішній фінансовий дефіцит до кінця 2026 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Закриття фінансового дефіциту

"Останні кілька місяців ми працювали над нашим фінансовим дефіцитом. Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит", - наголосив глава держави.

Президент зазначив, що вважає це великим успіхом "для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу", зауваживши, що це було нелегко.

"Ми працювали з нашим бюджетом, з нашими партнерами, зокрема з Євросоюзом, і також спробуємо частково використати кошти з позики на наступний рік. Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року. Моя команда повернулася з Брюсселя та відзвітувала. Усе працює добре. Сподіваюся, що так буде й надалі", - додав Зеленський.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що, попри слова представників Єврокомісії про відсутність дефіциту зовнішнього фінансування України у 2026 році, Міністерство оборони має додаткову потребу в коштах на цей рік.

За його словами, Україна планує покрити понад $7 млрд цієї потреби за рахунок внутрішніх ресурсів – економії та перерозподілу видатків.

Ще близько $12 млрд Україна розраховує знайти "спільними зусиллями".

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