Молдова вручила ноту протеста послу РФ из-за нарушения воздушного пространства страны

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла в Кишиневе и вручило ему ноту протеста в связи с несанкционированным вторжением в воздушное пространство страны российских беспилотников и ракет.

Об этом сообщает МИД Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

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Пять беспилотников и ракет залетели в Молдову

Как отмечается, воздушное пространство Молдовы нарушили пять беспилотников и несколько ракет, которые взорвались вблизи населенных пунктов в четырех районах страны.

В министерстве подчеркнули серьезность инцидента, поскольку он поставил под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также привел к пожарам и материальному ущербу.

"МИД призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и не допускать повторения подобных инцидентов", — подчеркнули в ведомстве.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 3 октября в воздушном пространстве Молдовы было зафиксировано несколько беспилотников на фоне массированной атаки России на Украину. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, а полиция обнаружила обломки дронов.

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