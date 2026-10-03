Молдова вручила ноту протесту послу РФ через порушення повітряного простору країни

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла в Кишиневі та вручило йому ноту протесту у зв’язку з несанкціонованим порушенням повітряного простору країни російськими безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє МЗС Молдови, передає Цензор.НЕТ.

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П'ять безпілотників і ракети залетили до Молдови

Як зазначається, повітряний простір Молдови порушили п'ять безпілотників та декілька ракет і вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах країни.

У міністерстві наголосили на серйозності інциденту, оскільки він поставив під загрозу життя та безпеку громадян, а спричинив пожежі й матеріальні збитки.

"МЗС закликає Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та не допускати повторення подібних інцидентів", - наголосили у відомстві.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 3 жовтня кілька безпілотників зафіксували у повітряному просторі Молдови на тлі масованої атаки Росії на Україну. У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, а поліція виявила уламки дронів.

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