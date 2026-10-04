В Черном море с начала войны обезвредили 161 морскую мину: 133 из них нейтрализовала Украина, - Минобороны Румынии

С начала полномасштабной войны России против Украины в Черном море было обезврежено 161 морская мина.

Об этом сообщается в обновленных данных на сайте Министерства обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

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Статистика обезвреживания

Большинство мин — 133 единицы — обезвредила Украина. Еще 11 мин нейтрализовала Турция, ВМС Румынии уничтожили 9 дрейфующих мин, Болгария — 6, а Грузия и РФ — по одной.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее сообщалось о том, что союзники по НАТО Румыния, Болгария и Турция планируют расширить совместную оперативную группу, занимающуюся разминированием Черного моря, включив в ее состав патрули для защиты энергетических объектов и торговых путей от потенциальной российской атаки.

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