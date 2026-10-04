У Чорному морі знешкодили 161 морську міну з початку війни: 133 з них нейтралізувала Україна, - Міноборони Румунії

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Чорному морі нейтралізували 161 морську міну.

Про це повідомляється в оновлених даних на сайті Міністерства оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

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Статистика знешкодження

Більшість із мін — 133 одиниці — знешкодила Україна. Ще 11 мін нейтралізувала Туреччина, ВМС Румунії знищили 9 дрейфуючих мін, Болгарія — 6, а Грузія та РФ — по одній.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що союзники по НАТО Румунія, Болгарія та Туреччина планують розширити спільну оперативну групу, яка займається розмінуванням Чорного моря, включивши до її складу патрулі для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційної російської атаки.

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