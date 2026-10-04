Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 540 700 (+1 750 за сутки) человек, 12 391 танк, 50 686 артиллерийских систем, 25 483 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 540 700 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.10.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 540 700 (+1 750) человек (раненых и ликвидированных);

танков — 12 391 (+0) шт.

боевых бронированных машин — 25 483 (+6) шт.

артиллерийских систем — 50 686 (+49) шт.

РСЗО — 2 179 (+1) ед.

средства ПВО — 1 686 (+3) шт.

самолетов — 443 (+0) шт.

вертолетов — 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 2 837 (+13) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 546 240 (+1 742) шт.

крылатые ракеты — 5 126 (+0) шт.

корабли / катера — 35 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 157 258 (+527) шт.

специальная техника — 4 788 (+5) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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