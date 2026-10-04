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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 540 700 (+1 750 за сутки) человек, 12 391 танк, 50 686 артиллерийских систем, 25 483 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бойцы 414-й бригады ликвидировали рашиста посреди дороги

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 540 700 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.10.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 540 700 (+1 750) человек (раненых и ликвидированных);
  • танков — 12 391 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 483 (+6) шт.
  • артиллерийских систем — 50 686 (+49) шт.
  • РСЗО — 2 179 (+1) ед.
  • средства ПВО — 1 686 (+3) шт.
  • самолетов — 443 (+0) шт.
  • вертолетов — 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 2 837 (+13) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 546 240 (+1 742) шт.
  • крылатые ракеты — 5 126 (+0) шт.
  • корабли / катера — 35 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 157 258 (+527) шт.
  • специальная техника — 4 788 (+5) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (24372) Генштаб ВС (8833) ликвидация (4592) уничтожение (10917)
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Топ комментарии
+14
❗️Сьогодні знищено 97% (!) реактивних «Шахедів», запущених росією, - монітори
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04.10.2026 07:20 Ответить
+10
Минув 4610! день москальсько-української війни.
604! одиниці знищеної техніки та 1750!!! чумардосів за день.
Арта норм, НРК та спецтехніка файно, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 540 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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04.10.2026 07:45 Ответить
+9
Дякуємо нашим воїнам ! Ще б було добре більш рішуче знищувати їх паливно-енергетичний комплекс та оборонку.
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04.10.2026 07:22 Ответить

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