Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 540 700 (+1 750 за добу) осіб, 12 391 танк, 50 686 артсистем, 25 483 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 540 700 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.10.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 540 700 (+1 750) осіб (поранено та ліквідовано);

танків - 12 391 (+0) од.

бойових броньованих машин - 25 483 (+6) од.

артилерійських систем - 50 686 (+49) од.

РСЗВ - 2 179 (+1) од.

засоби ППО - 1 686 (+3) од.

літаків - 443 (+0) од.

гелікоптерів - 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 2 837 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 546 240 (+1 742) од.

крилаті ракети - 5 126 (+0) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 157 258 (+527) од.

спеціальна техніка - 4 788 (+5) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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