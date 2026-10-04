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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 540 700 (+1 750 за добу) осіб, 12 391 танк, 50 686 артсистем, 25 483 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці 414 бригади ліквідували рашиста серед дороги

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 540 700 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.10.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 540 700 (+1 750) осіб (поранено та ліквідовано);
  • танків - 12 391 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 25 483 (+6) од.
  • артилерійських систем - 50 686 (+49) од.
  • РСЗВ - 2 179 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 686 (+3) од.
  • літаків - 443 (+0) од.
  • гелікоптерів - 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 2 837 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 546 240 (+1 742) од.
  • крилаті ракети - 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери - 35 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 157 258 (+527) од.
  • спеціальна техніка - 4 788 (+5) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також читайте: Рейс "Дубай - могила": найманець зі Сьєрра-Леоне приїхав воювати за РФ і був ліквідований на Донеччині. ФОТО

Автор: 

армія рф (22517) Генштаб ЗС (9109) ліквідація (4638) знищення (11230)
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Топ коментарі
+12
❗️Сьогодні знищено 97% (!) реактивних «Шахедів», запущених росією, - монітори
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04.10.2026 07:20 Відповісти
+8
Минув 4610! день москальсько-української війни.
604! одиниці знищеної техніки та 1750!!! чумардосів за день.
Арта норм, НРК та спецтехніка файно, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 540 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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04.10.2026 07:45 Відповісти
+7
Дякуємо нашим воїнам ! Ще б було добре більш рішуче знищувати їх паливно-енергетичний комплекс та оборонку.
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04.10.2026 07:22 Відповісти

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