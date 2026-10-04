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Новости Визит Мерца в Украину
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Мерц прибыл в Киев: В ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. ФОТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с неофициальным визитом утром в воскресенье, 4 октября. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDW.

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Первые подробности

"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас", — сказал Мерц на вокзале после прибытия.

Мерц в Киеве

"Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором", — отметил канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "совершенно не заинтересована" в серьёзных переговорах о завершении войны в Украине, - Мерц

Мерц должен встретиться с Зеленским

Он добавил, что встретится с Владимиром Зеленским и также заверит его в сохранении поддержки.

"Наше партнерство — это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными", — резюмировал канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц назвал ПВО самым слабым местом Украины и пообещал помощь

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визит (3310) Зеленский Владимир (26030) Фридрих Мерц (497)
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Топ комментарии
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Herzlichen Glückwunsch an den Kanzler! Ein großer ****** der Ukraine!
🇩🇪❤️🇺🇦
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04.10.2026 08:11 Ответить
+11
DW

За даними урядових кіл, у Києві Мерц має запевнити українські збройні сили в швидкій поставці тисяч дронів-перехоплювачів, якими можна боротися з особливо швидкими, а отже й особливо небезпечними російськими реактивними дронами-камікадзе.

Крім того, має бути прискорено виробництво далекобійної зброї, якою можна атакувати лінії постачання в тилу, на російській території. Загалом на це мають вивільнити один мільярд євро з уже затверджених бюджетних коштів, а також ще 350 мільйонів євро на ремонт і відновлення зруйнованих електростанцій, пише інформагенція dpa.
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04.10.2026 08:13 Ответить
+11
Дякуємо вам пан Мерць Дякуємо вашій широкій душ та політичної чесності . Ви дуже сильний політик, хочеться шоб німецьке суспільство - це розуміло❤️...
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04.10.2026 08:30 Ответить

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