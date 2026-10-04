Мерц прибыл в Киев: В ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. ФОТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с неофициальным визитом утром в воскресенье, 4 октября. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDW.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас", — сказал Мерц на вокзале после прибытия.

"Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором", — отметил канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "совершенно не заинтересована" в серьёзных переговорах о завершении войны в Украине, - Мерц

Мерц должен встретиться с Зеленским

Он добавил, что встретится с Владимиром Зеленским и также заверит его в сохранении поддержки.

"Наше партнерство — это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными", — резюмировал канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц назвал ПВО самым слабым местом Украины и пообещал помощь