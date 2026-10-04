Мерц прибыл в Киев: В ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. ФОТО
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с неофициальным визитом утром в воскресенье, 4 октября. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наDW.
Первые подробности
"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас", — сказал Мерц на вокзале после прибытия.
"Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором", — отметил канцлер.
Мерц должен встретиться с Зеленским
Он добавил, что встретится с Владимиром Зеленским и также заверит его в сохранении поддержки.
"Наше партнерство — это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными", — резюмировал канцлер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🇩🇪❤️🇺🇦
За даними урядових кіл, у Києві Мерц має запевнити українські збройні сили в швидкій поставці тисяч дронів-перехоплювачів, якими можна боротися з особливо швидкими, а отже й особливо небезпечними російськими реактивними дронами-камікадзе.
Крім того, має бути прискорено виробництво далекобійної зброї, якою можна атакувати лінії постачання в тилу, на російській території. Загалом на це мають вивільнити один мільярд євро з уже затверджених бюджетних коштів, а також ще 350 мільйонів євро на ремонт і відновлення зруйнованих електростанцій, пише інформагенція dpa.