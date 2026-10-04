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Новини Візит Мерца до України
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Мерц прибув до Києва: У найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки (оновлено). ФОТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом уранці в неділю, 4 жовтня. Це перший візит глави уряду до України з травня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Перші деталі

"Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", - сказав Мерц на вокзалі після прибуття.

Мерц у Києві

"Скоро для людей настане п'ята воєнна зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором", - зазначив канцлер.

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Мерц має зустрітися із Зеленським

Він додав, що зустрінеться з Володимиром Зеленським і також запевнить його в збереженні підтримки.

"Наше партнерство - це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними", - резюмував канцлер.

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Оновлена інформація

Міністр Андрій Сибіга привітав канцлера Мерца в Києві.

За його словами, Мерц проведе переговори з Зеленським щодо всього спектра двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного.

"Дякую за приїзд до України в цей важливий час і за всебічну підтримку Німеччиною нашої держави. Україна та Німеччина вибудували міцне стратегічне партнерство, і ми сповнені рішучості й надалі його поглиблювати. Ми високо цінуємо сильне лідерство Німеччини в Європі, яке особливо важливе саме зараз. Ще вчора Німеччина відзначала єдність, яка змінила Європу. Сьогодні українці захищають свободу, безпеку та єдність Європи, а Німеччина твердо стоїть поруч із нами. Сьогодні на нас чекає дуже насичений порядок денний, зосереджений на зміцненні України, нашої обороноздатності та стійкості, а також спільної європейської безпеки. Ми глибоко цінуємо лідерство, підтримку та дружбу Німеччини", - наголосив глава МЗС України.

Мерц у Києві
Мерц у Києві

Автор: 

візит (1812) Зеленський Володимир (27185) Мерц Фрідріх (506)
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Топ коментарі
+11
Herzlichen Glückwunsch an den Kanzler! Ein großer ****** der Ukraine!
🇩🇪❤️🇺🇦
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04.10.2026 08:11 Відповісти
+11
Дякуємо вам пан Мерць Дякуємо вашій широкій душ та політичної чесності . Ви дуже сильний політик, хочеться шоб німецьке суспільство - це розуміло❤️...
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04.10.2026 08:30 Відповісти
+10
DW

За даними урядових кіл, у Києві Мерц має запевнити українські збройні сили в швидкій поставці тисяч дронів-перехоплювачів, якими можна боротися з особливо швидкими, а отже й особливо небезпечними російськими реактивними дронами-камікадзе.

Крім того, має бути прискорено виробництво далекобійної зброї, якою можна атакувати лінії постачання в тилу, на російській території. Загалом на це мають вивільнити один мільярд євро з уже затверджених бюджетних коштів, а також ще 350 мільйонів євро на ремонт і відновлення зруйнованих електростанцій, пише інформагенція dpa.
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04.10.2026 08:13 Відповісти

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