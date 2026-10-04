РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12251 посетитель онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 630 5

Войска РФ оккупировали Ивановку и продвинулись в Новом Шахово в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Наступление врага

"Карта обновлена. Враг оккупировал Ивановку (Покровский район Донецкой области) и продвинулся к Новому Шахово (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Россияне продвинулись в районе Котлиного в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Обновленная карта

РФ оккупировала Ивановку и продвинулась в Новом Шаховом

Смотрите также: В сентябре РФ прибавила 66 кв. км оккупированных территорий, но делать выводы пока рано, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Донецкая область (13292) боевые действия (6757) Покровский район (1860) Ивановка (2) Новое Шахово (16) DeepState (614)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 