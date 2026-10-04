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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ окупували Іванівку та просунулися в Новому Шаховому на Донеччині, - DeepState. МАПА. МАПА

Російські війська мають просування у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог окупував Іванівку (Покровський район Донецької області) та просунувся Новому Шаховому (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни просунулися біля Котлиного на Донеччині, - DeepState. МАПА

Оновлена мапа

РФ окупувала Іванівку та просунулася в Новому Шаховомуна

Також дивіться: У вересні РФ приростила 66 кв. км окупованих територій, але робити висновки зарано, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

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Донецька область (11931) бойові дії (6511) Покровський район (1868) Іванівка (2) Нове Шахове (16) DeepState (615)
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