Два человека ранены в результате вражеского удара дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 4 октября, российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по гражданскому автомобилю в поселке в Харьковской области, в результате чего два человека были госпитализированы.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, около 10:30 российские войска нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в поселке Золочев.
В результате атаки ранения получили 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки
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