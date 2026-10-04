Два человека ранены в результате вражеского удара дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 октября, российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по гражданскому автомобилю в поселке в Харьковской области, в результате чего два человека были госпитализированы.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, около 10:30 российские войска нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в поселке Золочев.

В результате атаки ранения получили 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Последствия атаки







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