Дві людини поранені через ворожий удар дроном по цивільному автомобілю на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 жовтня, російські окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю у селищі на Харківщині, унаслідок чого госпіталізовано двох осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, близько 10:30 російські війська завдали удару дроном по цивільному автомобілю у селищі Золочів.

Унаслідок атаки поранення дістали 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Наразі постраждалих доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

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Наслідки атаки







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