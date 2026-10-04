Дві людини поранені через ворожий удар дроном по цивільному автомобілю на Харківщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 жовтня, російські окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю у селищі на Харківщині, унаслідок чого госпіталізовано двох осіб.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, близько 10:30 російські війська завдали удару дроном по цивільному автомобілю у селищі Золочів.
Унаслідок атаки поранення дістали 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Наразі постраждалих доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Наслідки атаки
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