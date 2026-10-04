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Новини Обстріли Харківщини
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Дві людини поранені через ворожий удар дроном по цивільному автомобілю на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 жовтня, російські окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю у селищі на Харківщині, унаслідок чого госпіталізовано двох осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, близько 10:30 російські війська завдали удару дроном по цивільному автомобілю у селищі Золочів.

Унаслідок атаки поранення дістали 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Наразі постраждалих доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Також дивіться: Росіяни вдарили КАБами по Харкову: загинули дві жінки, 32 постраждалих, серед них діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Наслідки атаки

РФ ударила по цивільному авто в Золочеві на Харківщині
РФ ударила по цивільному авто в Золочеві на Харківщині
РФ ударила по цивільному авто в Золочеві на Харківщині

Також дивіться: Росіяни створили на ТОТ Харківщини мережу з 29 катівень для цивільних: людей переміщували між ними та депортували до РФ. ФОТО

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обстріл (37132) Харківська область (3275) Богодухівський район (209) Золочів (71)
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