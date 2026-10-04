Россияне атаковали дроном населенный пункт в Черниговской области: трое раненых, среди которых - ребенок, сгорел дом. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 4 октября, днем российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Носовской общине Нежинского района Черниговской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате российского удара пострадали три человека: 76-летняя женщина, 55-летний мужчина и 10-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате вражеского удара огнем уничтожен жилой дом, хозяйственная постройка, повреждения и разрушения понесли соседние домохозяйства.
Правоохранители, которые немедленно прибыли на место происшествия, документируют последствия атаки, фиксируют разрушения и собирают доказательства.
Последствия удара
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