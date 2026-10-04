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Новости Обстрелы Черниговщины
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Россияне атаковали дроном населенный пункт в Черниговской области: трое раненых, среди которых - ребенок, сгорел дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 октября, днем российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Носовской общине Нежинского района Черниговской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате российского удара пострадали три человека: 76-летняя женщина, 55-летний мужчина и 10-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате вражеского удара огнем уничтожен жилой дом, хозяйственная постройка, повреждения и разрушения понесли соседние домохозяйства.

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Правоохранители, которые немедленно прибыли на место происшествия, документируют последствия атаки, фиксируют разрушения и собирают доказательства.

Последствия удара

Удар РФ по Черниговской области
Удар РФ по Черниговской области

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Удар РФ по Черниговской области
Удар РФ по Черниговской области

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обстрел (35809) Черниговская область (1761) Нежинский район (65) Носовка (1)
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