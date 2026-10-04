Росіяни атакували дроном громаду на Чернігівщині: троє поранених, серед яких - дитина, згорів будинок. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 жовтня, вдень російські війська завдали удару безпілотником по Носівській громаді Ніжинського району Чернігівської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, через російський удар травмовано трьох людей: 76-річну жінку, 55-річного чоловіка та 10-річного хлопчика. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім того, унаслідок ворожого удару вогнем знищено житловий будинок, господарчу споруду, пошкоджень та руйнувань зазнали сусідні домогосподарства.

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Правоохоронці, які негайно прибули на місце події, документують наслідки атаки, фіксують руйнування та збирають докази.

Наслідки удару





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