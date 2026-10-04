Росіяни атакували дроном громаду на Чернігівщині: троє поранених, серед яких - дитина, згорів будинок. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 жовтня, вдень російські війська завдали удару безпілотником по Носівській громаді Ніжинського району Чернігівської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, через російський удар травмовано трьох людей: 76-річну жінку, 55-річного чоловіка та 10-річного хлопчика. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Крім того, унаслідок ворожого удару вогнем знищено житловий будинок, господарчу споруду, пошкоджень та руйнувань зазнали сусідні домогосподарства.
Правоохоронці, які негайно прибули на місце події, документують наслідки атаки, фіксують руйнування та збирають докази.
Наслідки удару
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