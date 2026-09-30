Росіяни вдарили по підприємству в Новгороді-Сіверському: двоє травмованих. ФОТО

Сьогодні, 30 вересня, ворог завдав удару безпілотником типу "Молнія" по одному з підприємств у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по критичній інфраструктурі на Чернігівщині. Поранено підлітків у Новгороді-Сіверському. ФОТОрепортаж

Що відомо

Зазначається, що внаслідок атаки травмовано двох чоловіків віком 31 та 28 років. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики. Правоохоронці документують наслідки ворожого удару.

Поліція закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози обстрілів.

Читайте: Росія може використати Білорусь як плацдарм для наступу на Чернігівщину, але наразі сил не нарощує, - Демченко

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по агропідприємству у Ніжинському районі Чернігівської області, унаслідок чого знищено зерно.