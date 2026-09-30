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Новости Обстрелы Черниговщины
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Россияне нанесли удар по предприятию в Новгороде-Сиверском: двое пострадавших. ФОТО

Сегодня, 30 сентября, враг нанёс удар беспилотником типа "Молния" по одному из предприятий в Новгороде-Северском в Черниговской области.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по предприятию в Новгороде-Северском

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Что известно

Отмечается, что в результате атаки пострадали два мужчины в возрасте 31 и 28 лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Правоохранители фиксируют последствия вражеского удара.

Полиция призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы обстрелов.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по агропредприятию в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего было уничтожено зерно.

Автор: 

обстрел (35738) Черниговская область (1756) Новгород-Северский район (106) Новгород-Северский (33)
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