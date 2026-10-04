Пилот Воздушных сил Denfix показал момент преследования и уничтожения ракетой вражеской воздушной цели

Пилот Воздушных сил Украины с позывным Denfix показал кадры уничтожения вражеской воздушной цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский летчик приблизился к вражеской цели, зафиксировал ее и произвел пуск ракеты.

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На обнародованных кадрах видно преследование вражеского объекта и момент попадания ракеты, после чего он взорвался в воздухе.

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