Пилот Воздушных сил Denfix показал момент преследования и уничтожения ракетой вражеской воздушной цели
Пилот Воздушных сил Украины с позывным Denfix показал кадры уничтожения вражеской воздушной цели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский летчик приблизился к вражеской цели, зафиксировал ее и произвел пуск ракеты.
На обнародованных кадрах видно преследование вражеского объекта и момент попадания ракеты, после чего он взорвался в воздухе.
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