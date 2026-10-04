Пілот Повітряних сил Denfix показав момент переслідування та знищення ракетою ворожої повітряної цілі. ВIДЕО

Пілот Повітряних сил України із позивним Denfix показав кадри знищення ворожої повітряної цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український льотчик наблизився до ворожої цілі, зафіксував її та здійснив пуск ракети.

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На оприлюднених кадрах видно переслідування ворожого об’єкта та момент влучання ракети, після якого він вибухнув у повітрі.

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