Бойцы "Трійки" в ходе операции "Вівальді" зачистили населенные пункты и взяли рашистов в плен: "Сдавайтесь, придурки, вы в окружении". ВИДЕО

Бойцы "Трійки" показали кадры с GoPro, запечатлевшие зачистку населенных пунктов в Лиманском районе и взятие российских оккупантов в плен в ходе третьего этапа наступательной операции "Вівальді".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в боевых действиях принимали участие военнослужащие Третьей штурмовой бригады, 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса и 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР".

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Штурмовые группы высаживались из бронетехники и вступали в огневой контакт с противником. Украинские бойцы зачищали населенные пункты Новое, Ридкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайловка, выбивая оккупантов из блиндажей, домов и погребов.

Часть российских военных во время зачистки складывала оружие и сдавалась в плен.

"Сдавайтесь, придурки, вы в окружении", - обращается на обнародованных кадрах украинский боец к оккупантам.

После захвата российских военных украинским бойцам необходимо было вывести их из зоны боевых действий.

Эвакуация проходила под постоянной угрозой российских беспилотников, которые атаковали как украинских военных, так и пленных оккупантов.

По данным Третьего армейского корпуса, за время проведения операции "Вівальді" украинские военные взяли в плен около 250 оккупантов.

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