Бійці Трійки під час операції "Вівальді" зачистили населені пункти та взяли рашистів у полон: "Здавайтеся, далба#оби, ви в оточенні". ВIДЕО

Бійці Трійки показали GoPro-кадри зачистки населених пунктів на Лиманщині та захоплення російських окупантів у полон під час третього етапу наступальної операції "Вівальді".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бойових діях брали участь військовослужбовці Третьої штурмової бригади, 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону "ДОЗОР".

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Штурмові групи висаджувалися з бронетехніки та вступали у вогневий контакт із противником. Українські бійці зачищали населені пункти Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка, вибиваючи окупантів із бліндажів, будинків та погребів.

Частина російських військових під час зачистки складала зброю та здавалася в полон.

"Здавайтеся, далба#оби, ви в оточенні", - звертається на оприлюднених кадрах український боєць до окупантів.

Після захоплення російських військових українським бійцям необхідно було вивести їх із зони бойових дій.

Евакуація відбувалася під постійною загрозою російських безпілотників, які атакували як українських військових, так і полонених окупантів.

За даними Третього армійського корпусу, за час проведення операції "Вівальді" українські військові захопили у полон близько 250 окупантів.

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