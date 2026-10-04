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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Рашисты не заметили украинский гексакоптер, который сбросил противотанковые мины ТМ-62 на их укрытие. ВИДЕО

Оператор гексакоптера Сил обороны уничтожил здание, в котором укрывались российские оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот обнаружил укрытие противника, подлетел к нему на беспилотнике и сбросил на крышу противотанковые мины ТМ-62.

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Российские военные не заметили приближения украинского БПЛА и оставались внутри здания в момент удара.

В результате мощного взрыва здание было разрушено, а находившиеся внутри оккупанты ликвидированы.

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