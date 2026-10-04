Рашисти не помітили український гексакоптер, який скинув їм на голови протитанкові міни ТМ-62. ВIДЕО

Оператор гексакоптера Сил оборони знищив будівлю, в якій переховувалися російські окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот виявив схованку противника, підлетів до неї на безпілотнику та скинув на дах протитанкові міни ТМ-62.

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Російські військові не помітили наближення українського БпЛА та залишалися всередині будівлі в момент удару.

Унаслідок потужного вибуху споруду було зруйновано, а окупантів, які перебували всередині, ліквідовано.

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