Рашисти не помітили український гексакоптер, який скинув їм на голови протитанкові міни ТМ-62. ВIДЕО
Оператор гексакоптера Сил оборони знищив будівлю, в якій переховувалися російські окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот виявив схованку противника, підлетів до неї на безпілотнику та скинув на дах протитанкові міни ТМ-62.
Російські військові не помітили наближення українського БпЛА та залишалися всередині будівлі в момент удару.
Унаслідок потужного вибуху споруду було зруйновано, а окупантів, які перебували всередині, ліквідовано.
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