Германия, Франция и Великобритания планируют зимой провести встречу "Коалиции желающих" по вопросам поддержки Украины, - Мерц
Германия вместе с Францией и Великобританией планирует провести зимой в Берлине встречу "Коалиции желающих" для координации дальнейшей помощи Украине.
Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 4 октября, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Новая встреча "Коалиции желающих" зимой
"Мы вместе с Францией и Великобританией хотим зимой организовать и провести в Берлине встречу "Коалиции желающих", в частности по вопросам координации нашей дальнейшей помощи (Украине, - ред.)", - сказал Мерц.
Других подробностей относительно даты и повестки дня предстоящей встречи канцлер не привел.
Что предшествовало
Напомним, что в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с неофициальным визитом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль