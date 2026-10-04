Германия, Франция и Великобритания планируют зимой провести встречу "Коалиции желающих" по вопросам поддержки Украины, - Мерц

Германия вместе с Францией и Великобританией планирует провести зимой в Берлине встречу "Коалиции желающих" для координации дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 4 октября, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая встреча "Коалиции желающих" зимой

"Мы вместе с Францией и Великобританией хотим зимой организовать и провести в Берлине встречу "Коалиции желающих", в частности по вопросам координации нашей дальнейшей помощи (Украине, - ред.)", - сказал Мерц.

Других подробностей относительно даты и повестки дня предстоящей встречи канцлер не привел.

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Что предшествовало

Напомним, что в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с неофициальным визитом.

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