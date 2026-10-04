Німеччина, Франція та Британія планують взимку провести зустріч "Коаліції охочих" щодо підтримки України, - Мерц
Німеччина разом із Францією та Великою Британією планують провести взимку в Берліні зустріч Коаліції охочих для координації подальшої допомоги Україні.
Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 4 жовтня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Нова зустріч "Коаліції охочих" взимку
"Ми разом з Францією, Великою Британією хочемо взимку організувати і провести в Берліні зустріч коаліції охочих, зокрема із питань координації нашої подальшої допомоги (Україні, - ред.)", - сказав Мерц.
Інших подробиць стосовно дати й порядку денного майбутньої зустрічі, канцлер не навів.
Що передувало
Нагадаємо, що у неділю, 4 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом.
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