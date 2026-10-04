Німеччина, Франція та Британія планують взимку провести зустріч "Коаліції охочих" щодо підтримки України, - Мерц

Німеччина разом із Францією та Великою Британією планують провести взимку в Берліні зустріч Коаліції охочих для координації подальшої допомоги Україні.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 4 жовтня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нова зустріч "Коаліції охочих" взимку

"Ми разом з Францією, Великою Британією хочемо взимку організувати і провести в Берліні зустріч коаліції охочих, зокрема із питань координації нашої подальшої допомоги (Україні, - ред.)", - сказав Мерц.

Інших подробиць стосовно дати й порядку денного майбутньої зустрічі, канцлер не навів.

Читайте також: Перші навчання Коаліції охочих пройдуть у Польщі восени, - Туск

Що передувало

Нагадаємо, що у неділю, 4 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Читайте також: Зеленський підбив підсумки саміту "Коаліції охочих": ППО, військові та енергетичні пакети, гроші на дрони