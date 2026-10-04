Украина и Германия подписали ряд соглашений в сфере обороны, энергетики и производства БПЛА

Украина и Германия подписали 14 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в сфере обороны, энергетики, производства беспилотных систем и развития оборонной промышленности.

Подписание состоялось в ходе украинско-немецкого бизнес-форума в воскресенье, 4 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Ключевые договоренности и направления сотрудничества

В частности, Министерство обороны Украины и немецкая компания Diehl Defence подписали меморандум о закупке и поставке Украине тысяч ракет IRIS-T, а также документы о закупке огневых установок IRIS-T и дополнительных ракет, а также о разработке и закупке высокоточных артиллерийских боеприпасов.

Также Минобороны подписало с HENSOLDT меморандум о закупке тактических и разведывательных радаров, а с Quantum Systems - письмо о намерениях относительно испытаний и закупки дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными БПЛА типа Shahed.

Отдельно Национальная гвардия Украины заключила с Quantum Systems и украинской Frontline Robotics контракт о локализации производства украинских дронов в Германии.

В сфере энергетики подписаны меморандумы между Министерством энергетики Украины и Siemens Energy, "Нафтогазом" и Siemens Energy, а также между 50Hertz Transmission, Amprion и НЭК "Укрэнерго".

В рамках промышленного сотрудничества компании Quantum Systems и Fire Point подписали меморандум об инженерном партнерстве для реализации совместного проекта, направленного на укрепление обороноспособности Украины.

В свою очередь, ARX Robotics и ROBONEERS подписали меморандум о стратегическом технологическом партнерстве в области наземных беспилотных систем, предусматривающий их совместную разработку, производство и техническое обслуживание.

Также сообщается, что немецкие и украинские компании подписали письмо о намерениях и рамочное соглашение о сотрудничестве в отношении систем противовоздушной обороны калибра 25 и 40 мм и артиллерийских систем калибра 155 мм.

Кроме того, немецкая компания Helsing и Culver Aerospace подписали письмо о намерениях относительно промышленного сотрудничества для серийного производства и поставки Украине дальнобойных ударных систем.

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Что предшествовало

Напомним, что в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с неофициальным визитом.

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