Україна та Німеччина підписали низку угод у сфері оборони, енергетики та виробництва БпЛА

Україна та Німеччина підписали 14 угод і меморандумів про співпрацю у сфері оборони, енергетики, виробництва безпілотних систем та розвитку оборонної промисловості.

Підписання відбулося під час українсько-німецького бізнес-форуму у неділю, 4 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Ключові домовленості та напрями співпраці

Зокрема, Міністерство оборони України та німецька Diehl Defence підписали меморандум про закупівлю та постачання Україні тисяч ракет IRIS-T, а також документи щодо закупівлі вогневих установок IRIS-T і додаткових ракет та розробки й закупівлі високоточних артилерійських боєприпасів.

Також Міноборони підписало з HENSOLDT меморандум про закупівлю тактичних і розвідувальних радарів, а з Quantum Systems – лист про наміри щодо випробування та закупівлі дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними БпЛА типу Shahed.

Окремо Національна гвардія України уклала з Quantum Systems та українською Frontline Robotics контракт щодо локалізації виробництва українських дронів у Німеччині.

У сфері енергетики підписано меморандуми між Міністерством енергетики України та Siemens Energy, "Нафтогазом" і Siemens Energy, а також між 50Hertz Transmission, Amprion та НЕК "Укренерго".

У межах промислової співпраці компанії Quantum Systems і Fire Point підписали меморандум про інженерне партнерство для реалізації спільного проєкту, спрямованого на зміцнення обороноздатності України.

Своєю чергою ARX Robotics та ROBONEERS підписали меморандум про стратегічне технологічне партнерство в галузі наземних безпілотних систем, що передбачає їх спільну розробку, виготовлення та технічне обслуговування.

Також повідомляється, що німецькі та українські компанії підписали лист про наміри та рамкову угоду про співпрацю щодо систем протиповітряної оборони калібру 25 і 40 мм та артилерійських систем калібру 155 мм.

Крім того, німецька Helsing і Culver Aerospace підписали лист про наміри щодо промислової співпраці для серійного виробництва та постачання Україні далекобійних ударних систем.

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Що передувало

Нагадаємо, що у неділю, 4 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом.

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