Зброя та енергетика: Є новий пакет підтримки для України від Німеччини на більш ніж 1,3 млрд євро, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський повідомив про новий комплексний пакет допомоги від Німеччини за результатами зустрічі із канцлером Фрідріхом Мерцом.
Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Комплексний пакет
"Сьогодні у нас із Фрідріхом Мерцом дуже продуктивна зустріч. Є новий пакет підтримки для України – комплексний пакет, більш ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, також підтримка для нашої енергетики перед зимою – важливий енергетичний пакет", - зазначив президент.
Також сторони обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою.
Допомога від Німеччини
Зеленський розповів, що на сьогодні між Україною та Німеччиною є 15 угод та документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні.
За словами президента, загальна вага сьогоднішніх домовленостей – більш ніж вісім з половиною мільярдів євро.
"Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей в нашій спільній протидії дронам. Дякую Німеччині, дякую тобі, Фрідріху, дякую всій Європі за те, що ви з Україною і допомагаєте нам захищати життя", - додав президент.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що вранці 4 жовтня до Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це перший візит глави уряду до України з травня 2025 року.
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(С)
А нічого що економіка Дойчланду недоотримує великі гроші через Санкції ( торгівля з мордором ) та ще й міл'ярди вливає в Країну Мрій щоб не посипалася соціалка !!! + Ще дає ППО, бронетехніку і всього всього !!
А Зелений Курдуплик зовсім НЕ займається своїми оьов'язками!!