Зброя та енергетика: Є новий пакет підтримки для України від Німеччини на більш ніж 1,3 млрд євро, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий комплексний пакет допомоги від Німеччини за результатами зустрічі із канцлером Фрідріхом Мерцом.

Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Комплексний пакет

"Сьогодні у нас із Фрідріхом Мерцом дуже продуктивна зустріч. Є новий пакет підтримки для України – комплексний пакет, більш ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, також підтримка для нашої енергетики перед зимою – важливий енергетичний пакет", - зазначив президент.

Також сторони обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою.

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Допомога від Німеччини

Зеленський розповів, що на сьогодні між Україною та Німеччиною є 15 угод та документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні.

За словами президента, загальна вага сьогоднішніх домовленостей – більш ніж вісім з половиною мільярдів євро.

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"Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей в нашій спільній протидії дронам. Дякую Німеччині, дякую тобі, Фрідріху, дякую всій Європі за те, що ви з Україною і допомагаєте нам захищати життя", - додав президент.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 4 жовтня до Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це перший візит глави уряду до України з травня 2025 року.

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