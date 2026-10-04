Зеленський і Мерц ушанували полеглих українських захисників і захисниць. ВIДЕО

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав свій візит до України зі вшанування полеглих українських захисників і захисниць.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вічна шана всім захисникам і захисницям

"Цінуємо повагу до наших воїнів та солідарність з Українським народом. Важливо, що в цей непростий час Німеччина поруч із нами – у підтримці та у пам’яті. Вічна шана всім захисникам і захисницям України, які віддали свої життя заради України та всієї Європи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський про візит Мерца: Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною для посилення захисту

Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 4 жовтня до Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це перший візит глави уряду до України з травня 2025 року.

Також читайте: Росія "зовсім не зацікавлена" у серйозних переговорах про завершення війни в Україні, - Мерц