Зеленський і Мерц ушанували полеглих українських захисників і захисниць. ВIДЕО
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав свій візит до України зі вшанування полеглих українських захисників і захисниць.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Вічна шана всім захисникам і захисницям
"Цінуємо повагу до наших воїнів та солідарність з Українським народом. Важливо, що в цей непростий час Німеччина поруч із нами – у підтримці та у пам’яті. Вічна шана всім захисникам і захисницям України, які віддали свої життя заради України та всієї Європи", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що вранці 4 жовтня до Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це перший візит глави уряду до України з травня 2025 року.
Топ коментарі
+7 Старый зольдат
показати весь коментар04.10.2026 13:13 Відповісти Посилання
+5 vitaliymkua
показати весь коментар04.10.2026 13:18 Відповісти Посилання
+5 Роман с камнем
показати весь коментар04.10.2026 13:33 Відповісти Посилання
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