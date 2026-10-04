Зеленский и Мерц почтили память погибших украинских защитников и защитниц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц начал свой визит в Украину с почтения памяти погибших украинских защитников и защитниц.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Вечная слава всем защитникам и защитницам

"Мы ценим уважение к нашим воинам и солидарность с украинским народом. Важно, что в это непростое время Германия рядом с нами — в поддержке и в памяти. Вечная слава всем защитникам и защитницам Украины, которые отдали свои жизни ради Украины и всей Европы", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 4 октября в Киев с необъявленным визитом прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.

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