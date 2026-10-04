Зеленский и Мерц почтили память погибших украинских защитников и защитниц
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц начал свой визит в Украину с почтения памяти погибших украинских защитников и защитниц.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Вечная слава всем защитникам и защитницам
"Мы ценим уважение к нашим воинам и солидарность с украинским народом. Важно, что в это непростое время Германия рядом с нами — в поддержке и в памяти. Вечная слава всем защитникам и защитницам Украины, которые отдали свои жизни ради Украины и всей Европы", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что утром 4 октября в Киев с необъявленным визитом прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.
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