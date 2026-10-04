Зеленский о визите Мерца: Будут достигнуты важные договоренности между Украиной и Германией для усиления защиты

Президент Владимир Зеленский объявил о важных договоренностях между Украиной и Германией в связи с визитом канцлера Фридриха Мерца в Киев.

Об этом сообщил президент, передает Цензор.НЕТ.

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Так, Зеленский подчеркнул, что Германия последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинцев и украинок от российских ударов.

"Мы благодарны за всю поддержку. И сегодня готовим решения для того, чтобы у нас в Украине и во всей Европе было больше возможностей защищаться. Будут важные договоренности между Украиной и Германией. Россию нужно останавливать вместе. Спасибо всем, кто помогает", — добавил президент.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 4 октября в Киев с необъявленным визитомприбыл канцлер Германии Фридрих Мерц. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.

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