Зеленский о визите Мерца: Будут достигнуты важные договоренности между Украиной и Германией для усиления защиты
Президент Владимир Зеленский объявил о важных договоренностях между Украиной и Германией в связи с визитом канцлера Фридриха Мерца в Киев.
Об этом сообщил президент, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, Зеленский подчеркнул, что Германия последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинцев и украинок от российских ударов.
"Мы благодарны за всю поддержку. И сегодня готовим решения для того, чтобы у нас в Украине и во всей Европе было больше возможностей защищаться. Будут важные договоренности между Украиной и Германией. Россию нужно останавливать вместе. Спасибо всем, кто помогает", — добавил президент.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что утром 4 октября в Киев с необъявленным визитомприбыл канцлер Германии Фридрих Мерц. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.
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