Зеленський про візит Мерца: Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною для посилення захисту

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі домовленості між Україною та Німеччиною у зв’язку з візитом до Києва канцлера Фрідріха Мерца.

Про це повідомив президент, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Зеленський наголосив, що Німеччина послідовно демонструє лідерство в захисті життів українців та українок від російських ударів.

"Ми вдячні за всю підтримку. І сьогодні готуємо рішення для того, щоб у нас в Україні та в усій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом. Дякую всім, хто допомагає", - додав президент.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 4 жовтня до Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це перший візит глави уряду до України з травня 2025 року.

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