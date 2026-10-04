Оружие и энергетика: Германия выделила Украине новый пакет поддержки на сумму более 1,3 млрд евро, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом комплексном пакете помощи от Германии по итогам встречи с канцлером Фридрихом Мерцем.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Комплексный пакет

"Сегодня у нас с Фридрихом Мерцем состоялась очень продуктивная встреча. Есть новый пакет поддержки для Украины - комплексный пакет на сумму более одного миллиарда трехсот миллионов евро. Это вооружение, которое поможет сейчас, а также поддержка для нашей энергетики перед зимой - важный энергетический пакет", - отметил президент.

Также стороны обсудили потребность в ПВО, которая в настоящее время является ключевой.

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Помощь от Германии

Зеленский рассказал, что на сегодняшний день между Украиной и Германией заключено 15 соглашений и документов, и большинство из них касается взаимодействия в сфере безопасности, производства, соответствующих закупок, наших заказов для германской промышленности, совместных проектов в Украине.

По словам президента, общая сумма сегодняшних договоренностей составляет более восьми с половиной миллиардов евро.

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"Была подписана специальная договоренность, которая создает больше возможностей в нашем совместном противодействии дронам. Спасибо Германии, спасибо тебе, Фридрих, спасибо всей Европе за то, что вы с Украиной и помогаете нам защищать жизни", - добавил президент.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 4 октября в Киев с необъявленным визитом прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц. Это первый визит главы правительства в Украину с мая 2025 года.

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