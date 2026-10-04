Зеленский и Мерц посетили место попадания вражеского дрона по Академии наук в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский вместес канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем прибыл на место попадания российского дрона в Национальную академию наук в Киеве.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Жертвы вражеской атаки
Он напомнил, что, к сожалению, этот жестокий удар унес жизни двух человек, еще семеро были ранены. Удар был нацелен именно на академию.
"Точно знаем, что это был преднамеренный удар, есть соответствующие видео. Российские террористы просто хотели нанести удар по Академии наук и разрушить ее. Совершенно ужасная атака. Мы ценим то, что Фридрих Мерц был сегодня с нами здесь, несмотря на воздушную тревогу и совершенно варварских соседей — россиян, которые с самого утра атакуют город. Это нужный и смелый сигнал от канцлера лично и всей Германии", — добавил глава государства.
В результате удара погибли два человека
28 сентября в результате удара БПЛА по зданию Национальной академии наук произошел пожар на верхних этажах.
Известно о двух погибших.
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19 ЯНВАРЯ 2022
В мае как обычно - солнце, выходные, шашлыки, и конечно - День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбу. А дальше осень. Где надеюсь - мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.
И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы! Ну я ведь говорил? Мы молодцы!"