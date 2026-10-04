Зеленський та Мерц відвідали місце влучання ворожого дрона по Академії наук у Києві. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський разом із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом приїхав на місце влучання російського дрона по Національній академії наук у Києві.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви ворожої атаки
Він нагадав, що, на жаль, цей жорстокий удар забрав життя двох людей, ще семеро були поранені. Удар був спрямований саме на академію.
"Точно знаємо, що це був умисний удар, є відповідні відео. Російські терористи просто хотіли вдарити по Академії наук і зруйнувати її. Абсолютно жахлива атака. Цінуємо те, що Фрідріх Мерц був сьогодні з нами тут попри повітряну тривогу й абсолютно варварських сусідів - росіян, які із самого ранку атакують місто. Це потрібний і хоробрий сигнал від канцлера особисто та всієї Німеччини", - додав глава держави.
Унаслідок удару загинули двоє людей
28 вересня внаслідок удару БпЛА по будівлі Національної академії наук сталася пожежа на верхніх поверхах.
Відомо про двох загиблих.
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19 ЯНВАРЯ 2022
В мае как обычно - солнце, выходные, шашлыки, и конечно - День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбу. А дальше осень. Где надеюсь - мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.
И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы! Ну я ведь говорил? Мы молодцы!"