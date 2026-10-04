В Запорожском районе в результате атак FPV-дронов РФ погибли два человека
Временный исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин сообщил, что в результате ударов российских FPV-дронов в Запорожском районе погибли два человека, еще двое получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Семикин сообщил вечером в воскресенье, 4 октября.
Российский дрон атаковал садовое товарищество в Кушугуме
В Кушугуме российский FPV-дрон атаковал территорию садового товарищества. В результате удара погиб 79-летний мужчина, а 77-летняя женщина получила ранения.
Также был поврежден дачный дом.
В Новостепнянском дрон попал в грузовик
Еще один удар произошел в Новостепнянском. Российский беспилотник атаковал грузовик КАМАЗ, двигавшийся по улице.
Водитель погиб, еще один человек получил ранения. В результате атаки автомобиль был уничтожен, также загорелась сухая растительность.
Пожар локализовали спасатели.
"За два часа российские дроны унесли жизни двух человек и ранили еще двух жителей Запорожского района", - сообщил Семикин.
Накануне российские военные атаковали дроном пожарно-спасательное подразделение в Запорожском районе. В результате пострадал спасатель.
Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали падение российского беспилотника с неразорвавшейся боевой частью.
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