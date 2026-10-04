Атака российских беспилотников на Киев: в Оболонском районе упал БПЛА с не взорвавшимся боеприпасом

Вечером 4 октября во время воздушной атаки российских беспилотников на столицу в Оболонском районе Киева было зафиксировано падение вражеского БПЛА.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Падение БПЛА

"В Оболонском районе, по предварительной информации, упал БПЛА с боеприпасом, который не взорвался", - говорится в сообщении.

На место направляются экстренные службы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.

Известно о двух пострадавших.

Воронка образовалась на Северном мосту в Киеве после утреннего удара РФ.

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