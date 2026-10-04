Атака российских беспилотников на Киев: в Оболонском районе упал БПЛА с не взорвавшимся боеприпасом
Вечером 4 октября во время воздушной атаки российских беспилотников на столицу в Оболонском районе Киева было зафиксировано падение вражеского БПЛА.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Падение БПЛА
"В Оболонском районе, по предварительной информации, упал БПЛА с боеприпасом, который не взорвался", - говорится в сообщении.
На место направляются экстренные службы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.
- Известно о двух пострадавших.
- Воронка образовалась на Северном мосту в Киеве после утреннего удара РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль