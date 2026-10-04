УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13213 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
407 1

Атака російських безпілотників на Київ: в Оболонському районі впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував

шахед

Увечері 4 жовтня під час повітряної атаки російських безпілотників на столицю в Оболонському районі Києва зафіксовано падіння ворожого БпЛА.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Падіння БпЛА

"В Оболонському районі, за попередньою інформацією, впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував", - йдеться у повідомленні. 

На місце прямують екстрені служби.

Що передувало?

Дивіться також: Атака РФ на Київ: уламки впали біля школи та на авто у Дарницькому районі. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6006) Київ (17257) атака (2212)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 