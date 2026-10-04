Атака російських безпілотників на Київ: в Оболонському районі впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував

Увечері 4 жовтня під час повітряної атаки російських безпілотників на столицю в Оболонському районі Києва зафіксовано падіння ворожого БпЛА.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Падіння БпЛА

"В Оболонському районі, за попередньою інформацією, впав БпЛА з боєприпасом, який не здетонував", - йдеться у повідомленні.

На місце прямують екстрені служби.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.

Відомо про двох постраждалих.

Вирва утворилася на Північному мосту в Києві після ранкового удару РФ.

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