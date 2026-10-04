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Новини Удари РФ по мостах у Києві
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Удар РФ по Північному мосту в Києві: дві людини постраждали

удар по Північному мосту

Двоє людей постраждали внаслідок сьогоднішнього удару ворога по Північному мосту в Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

За словами Кличка, одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.
  • Вирва утворилася на Північному мосту в Києві після ранкового удару РФ.

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Київ (17246) міст (960) обстріл (37132)
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