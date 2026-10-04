Удар РФ по Північному мосту в Києві: дві людини постраждали
Двоє людей постраждали внаслідок сьогоднішнього удару ворога по Північному мосту в Києві.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
За словами Кличка, одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.
- Вирва утворилася на Північному мосту в Києві після ранкового удару РФ.
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