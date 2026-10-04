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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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Удар РФ по Северному мосту в Киеве: два человека пострадали

удар по Северному мосту

Два человека пострадали в результате сегодняшнего удара врага по Северному мосту в Киеве.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

По словам Кличко, одного пострадавшего медики госпитализировали. Второму оказали помощь на месте.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.
  • Воронка образовалась на Северном мосту в Киеве после утреннего удара РФ.

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Киев (27625) мост (1106) обстрел (35809)
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Топ комментарии
+8
Кличко і Порошенко винні - не буба і не ***** і не 73%.
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04.10.2026 13:43 Ответить
+6
Добре що завтра вдарять по мацквабаду десяток балістичних ракет шлєпєрмана і його сосни.
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04.10.2026 13:44 Ответить
+6
Тепер будуть довбати мости, поки не додовбають.
Що на це скаже наш прибздюх ? Проведе операцію Шопена чи Шуберта ?
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04.10.2026 13:46 Ответить

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