Удар РФ по Северному мосту в Киеве: два человека пострадали

Два человека пострадали в результате сегодняшнего удара врага по Северному мосту в Киеве.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние раненых

По словам Кличко, одного пострадавшего медики госпитализировали. Второму оказали помощь на месте.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.

Воронка образовалась на Северном мосту в Киеве после утреннего удара РФ.

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