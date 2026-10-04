Удар РФ по Северному мосту в Киеве: два человека пострадали
Два человека пострадали в результате сегодняшнего удара врага по Северному мосту в Киеве.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
По словам Кличко, одного пострадавшего медики госпитализировали. Второму оказали помощь на месте.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.
- Воронка образовалась на Северном мосту в Киеве после утреннего удара РФ.
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Що на це скаже наш прибздюх ? Проведе операцію Шопена чи Шуберта ?