Поражены ЗРК "Бук-М3", место запуска БПЛА и другие объекты противника, - Генштаб

3 октября и в ночь на 4 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Уничтожение на ВОТ

Так, в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.

В районе Донецка Донецкой области украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

Как отмечают в Генштабе, места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских агрессоров являются одними из приоритетных целей. Системное поражение таких объектов направлено на снижение способности РФ применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины.

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В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области были поражены телекоммуникационные узлы российских подразделений.

В районах Веселой Тарасовки и Лисичанска Луганской области были поражены ремонтные подразделения оккупантов.

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Удары по РФ

Кроме того, в районе города Климово Брянской области РФ украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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