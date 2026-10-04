Поражены ЗРК "Бук-М3", место запуска БПЛА и другие объекты противника, - Генштаб
3 октября и в ночь на 4 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Уничтожение на ВОТ
- Так, в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.
- В районе Донецка Донецкой области украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.
Как отмечают в Генштабе, места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских агрессоров являются одними из приоритетных целей. Системное поражение таких объектов направлено на снижение способности РФ применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины.
- В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области были поражены телекоммуникационные узлы российских подразделений.
- В районах Веселой Тарасовки и Лисичанска Луганской области были поражены ремонтные подразделения оккупантов.
Удары по РФ
Кроме того, в районе города Климово Брянской области РФ украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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