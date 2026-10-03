Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на "новую доктрину" авиаударов Москвы, - Зеленский
Украина усилит удары по нефтеперерабатывающим заводам России в ответ на новую кампанию авиаударов Москвы, направленную на то, чтобы заставить людей покинуть Киев и другие города.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Украина будет отвечать на атаки
Зеленский подчеркнул, что ответ Украины не будет направлен против гражданского населения.
"Мы должны ответить любым возможным способом. На их атаки на нашу энергетику мы должны ответить ударами по их энергетике. Прежде всего это нефтеперерабатывающие заводы: то, что приносит им деньги на эту войну. Но мы, конечно, не будем наносить удары, как они, по каким-либо гражданским объектам", — сказал президент.
Что говорит разведка
По словам Зеленского, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о том, что российский диктатор Владимир Путин обнародовал "новую доктрину" военных атак на значительно более широкий круг гражданских целей в преддверии этой зимы.
"Мы видели документы и знаем, что они позволяют им атаковать инфраструктуру… логистику… дороги, школы, больницы, чтобы оказывать давление на людей, чтобы они покинули столицу, покинули другие города. Это — цель операции", — рассказал президент.
Он отметил, что причиной изменения политики было желание Путина казаться сильным в то время, когда его военные теряли позиции в ключевом прифронтовом регионе и несли большие потери.
Что предшествовало
- Напомним, в МИД РФ предостерегли иностранных дипломатов от пребывания в Украине, подчеркнув, что ВС РФ продолжат наносить массированные удары.
- Накануне сообщалось, что РФ готовит новую кампанию ударов по украинской энергетике и водоснабжению, планируя использовать до 1000 ракет, дронов и авиабомб.
- Также сообщалось, что Россия запланировала рекордные военные расходы на следующий год в размере 17,1 триллиона рублей, что составляет более 205 миллиардов долларов и на 40% превышает показатели текущего года. Это свидетельствует о готовности Кремля вести длительную войну против Украины в течение следующих лет
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