Україна посилить удари по російських НПЗ у відповідь на "нову доктрину" авіаударів Москви, - Зеленський

Україна посилить удари по нафтопереробних заводах Росії у відповідь на нову кампанію авіаударів Москви, спрямовану на те, щоб змусити людей залишити Київ та інші міста.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Україна відповідатиме на атаки

Зеленський наголосив, що відповідь України не буде спрямована проти цивільного населення.

"Ми повинні відповісти будь-яким можливим способом. На їхні атаки на нашу енергетику ми маємо відповісти ударами по їхній енергетиці. Насамперед це нафтопереробні заводи: те, що дає їм гроші на цю війну. Але ми, звичайно, не відповідатимемо ударами, як вони, по жодних цивільних об'єктах", - сказав президент.

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Що каже розвідка

За словами Зеленського, українська розвідка отримала документи, які свідчать про те, що російський диктатор Володимир Путін видав "нову доктрину" військових атак на значно ширше коло цивільних цілей напередодні цієї зими.

"Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють їм атакувати інфраструктуру... логістику... дороги, школи, лікарні, щоб чинити тиск на людей, щоб вони покинули столицю, покинули інші міста. Це - мета операції", – розповів президент.

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Він зауважив, що причиною зміни політики було бажання Путіна здаватися сильним у той час, коли його військові втрачали позиції в ключовому прифронтовому регіоні та зазнавали більших втрат.

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