Уражено ЗРК "Бук-М3", місце запуску БпЛА та інші об’єкти ворога, - Генштаб
3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження на ТОТ
- Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.
- У районі Донецька Донецької області українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.
Як наголошують у Генштабі, місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів є одними з пріоритетних цілей. Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.
- У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів.
- У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів.
Удари по РФ
Крім того, у районі міста Клімово Брянської області РФ українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль