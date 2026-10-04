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Новини Знищення російської техніки Удари по РФ
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Уражено ЗРК "Бук-М3", місце запуску БпЛА та інші об’єкти ворога, - Генштаб

Уражено ЗРК Бук-М3

3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження на ТОТ

  • Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.
  • У районі Донецька Донецької області українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

Як наголошують у Генштабі, місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів є одними з пріоритетних цілей. Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.

Також дивіться: Сили оборони уразили позиції розрахунків "Іскандерів" у Брянській області РФ, - Зеленський. ВIДЕО

  • У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів.
  • У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів.

Читайте: Україна посилить удари по російських НПЗ у відповідь на "нову доктрину" авіаударів Москви, - Зеленський

Удари по РФ

Крім того, у районі міста Клімово Брянської області РФ українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА, пункт управління та переправу росіян, - Генштаб

Автор: 

Брянськ (183) Генштаб ЗС (9109) Запорізька область (5317) Донецька область (11931) Луганська область (4961)
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