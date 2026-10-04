Уражено ЗРК "Бук-М3", місце запуску БпЛА та інші об’єкти ворога, - Генштаб

3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження на ТОТ

Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.

У районі Донецька Донецької області українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

Як наголошують у Генштабі, місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів є одними з пріоритетних цілей. Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.

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У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів.

У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів.

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Удари по РФ

Крім того, у районі міста Клімово Брянської області РФ українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА, пункт управління та переправу росіян, - Генштаб