У Запорізькому районі через атаки FPV-дронів РФ загинули двоє людей

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін повідомив, що внаслідок ударів російських FPV-дронів у Запорізькому районі загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Семікін повідомив увечері в неділю, 4 жовтня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Російський дрон атакував садове товариство у Кушугумі

У Кушугумі російський FPV-дрон атакував територію садового товариства. Внаслідок удару загинув 79-річний чоловік, а 77-річна жінка дістала поранення.

Також було пошкоджено дачний будинок.

Також читайте: Уражено ЗРК "Бук-М3", місце запуску БпЛА та інші об’єкти ворога, - Генштаб

У Новостепнянському дрон влучив у вантажівку

Ще один удар стався у Новостепнянському. Російський безпілотник атакував вантажівку КАМАЗ, що рухалася вулицею.

Водій загинув, ще один чоловік дістав поранення. Внаслідок атаки автомобіль було знищено, також загорілася суха рослинність.

Пожежу локалізували рятувальники.

"Протягом двох годин російські дрони забрали життя двох людей та поранили ще двох мешканців Запорізького району", – повідомив Семікін.

Напередодні російські військові атакували дроном пожежно-рятувальний підрозділ у Запорізькому районі. Внаслідок цього постраждав рятувальник.

Також повідомлялося, що в Києві зафіксували падіння російського безпілотника з нездетонованою бойовою частиною.

Також читайте: РФ знижує активність на Запорізькому напрямку та тисне на Донеччині, - командир 1 ОШБ "Да Вінчі" Філатов