Силы обороны вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, - Хмара

Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более 51 % нефтеперерабатывающих мощностей России.

Об этом сообщило Министерство обороны со ссылкой на своего главу Евгения Хмару, передает Цензор.НЕТ.

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Оценка поражений

"Разведка, аналитики Генерального штаба и Министерства обороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны. Более половины мощностей противника выведены из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала", — отметил глава оборонного ведомства.

Он напомнил, что недавно Силы обороны нанесли удары по Московскому, Ярославскому, Пермскому, Ильскому, Саратовскому и Сызраньскому нефтеперерабатывающим заводам, а также по "Киришинефтеоргсинтезу" и НПЗ в Усть-Луге.

Хмара отметил, что последствия украинских операций не всегда видны сразу, однако эффект накапливается и дает ощутимый результат.

"51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей - существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск. Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию России", - заявил глава Минобороны.

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Приоритеты Минобороны

Отмечается, что одним из приоритетов Министерства обороны являются дальнобойные ударные дроны, которые позволяют поражать цели в глубине России.

"В этом году мы в три раза увеличили производство и закупки. Это не предел. И в дальнейшем будем наращивать возможности deep strike", - добавили в министерстве.

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