Сили оборони вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей РФ, - Хмара
Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.
Про це повідомило Міністерство оборони з посиланням на свого очільника Євгенія Хмару, передає Цензор.НЕТ.
Оцінка уражень
"Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу", - зазначив очільник оборонного відомства.
Він нагадав, що нещодавно Сили оборони уразили Московський, Ярославський, Пермський, Ільський, Саратовський і Сизранський нафтопереробні заводи, а також Кіришінефтеоргсинтез та НПЗ в Усть-Лузі.
Хмара зазначив, що наслідки українських операцій не завжди видно одразу, однак ефект накопичується і дає відчутний результат.
"51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії",- заявив глава Міноборони.
Пріоритети Міноборони
Зазначається, що один із пріоритетів Міністерства оборони — це далекобійні ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині Росії.
"Цього року ми втричі наростили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо масштабувати спроможності deep strike", - додали у міністерстві.
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Бити треба - бити, бити і ще раз бити. Але головне - бити по тому, що справді критично для ворога. Солярка - ось кров російської армії та бізнесу. Бензин нам нецікавий, а от коли виробництво дизпалива впаде хоча б на половину - ось тоді в Росії справді почнуться проблеми. Ось тоді їм буде «лапти».