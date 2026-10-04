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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сили оборони вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей РФ, - Хмара

Ураження НПЗ в РФ

Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони з посиланням на свого очільника Євгенія Хмару, передає Цензор.НЕТ.

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Оцінка уражень

"Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу", - зазначив очільник оборонного відомства.

Він нагадав, що нещодавно Сили оборони уразили Московський, Ярославський, Пермський, Ільський, Саратовський і Сизранський нафтопереробні заводи, а також Кіришінефтеоргсинтез та НПЗ в Усть-Лузі.

Хмара зазначив, що наслідки українських операцій не завжди видно одразу, однак ефект накопичується і дає відчутний результат.

"51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії",- заявив глава Міноборони. 

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Пріоритети Міноборони 

Зазначається, що один із пріоритетів Міністерства оборони — це далекобійні ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині Росії.

"Цього року ми втричі наростили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо масштабувати спроможності deep strike", - додали у міністерстві.

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Автор: 

Міноборони (7365) НПЗ (869) росія (48036) Хмара Євгеній (83) нафтобаза (32)
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Топ коментарі
+5
А Росія вивела з ладу 100 % металургійних потужностей України.
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04.10.2026 21:16 Відповісти
+2
Если мы так много НПЗ вывели, тогда почему бензин дорожает у нас, а не у кацапов? На РФ цены на бензин более стабильны щас, в отличии от Украины, но этого на телемарафоне вам не скажут никогда.
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04.10.2026 21:19 Відповісти
+1
«Уражено» і «зупинено» - це не одне й те саме. Гарно палаюча бочка - це картинка для новин, а не реальний результат. Завод може диміти, але продовжувати працювати. Тому не варто маніпулювати цифрами й видавати бажане за дійсне.

Бити треба - бити, бити і ще раз бити. Але головне - бити по тому, що справді критично для ворога. Солярка - ось кров російської армії та бізнесу. Бензин нам нецікавий, а от коли виробництво дизпалива впаде хоча б на половину - ось тоді в Росії справді почнуться проблеми. Ось тоді їм буде «лапти».
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04.10.2026 21:30 Відповісти

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