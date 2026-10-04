Сили оборони вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей РФ, - Хмара

Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони з посиланням на свого очільника Євгенія Хмару, передає Цензор.НЕТ.

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Оцінка уражень

"Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу", - зазначив очільник оборонного відомства.

Він нагадав, що нещодавно Сили оборони уразили Московський, Ярославський, Пермський, Ільський, Саратовський і Сизранський нафтопереробні заводи, а також Кіришінефтеоргсинтез та НПЗ в Усть-Лузі.

Хмара зазначив, що наслідки українських операцій не завжди видно одразу, однак ефект накопичується і дає відчутний результат.

"51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії",- заявив глава Міноборони.

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Пріоритети Міноборони

Зазначається, що один із пріоритетів Міністерства оборони — це далекобійні ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині Росії.

"Цього року ми втричі наростили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо масштабувати спроможності deep strike", - додали у міністерстві.

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