Виталий Кличко посетил бойцов "Трійки" на Харьковском направлении - привез 5800 БПЛА от громады Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко доставил бойцам Третьего армейского корпуса на Харьковском направлении крупную партию дронов от столичной общины.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кличко передал военным 5800 дронов

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении. Доставил помощь от киевской громады. Передал Третьему армейскому корпусу Группировки войск "ЦЕНТР" ВСУ 5800 БПЛА различного типа", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ранее в течение 2026 года Киев передал бойцам различных бригад более 52 тысяч БПЛА и другое необходимое снаряжение.

Также Кличко напомнил, что недавно столица выделила дополнительные средства на помощь военным из бюджета города.

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Киев выделил еще 1,6 млрд грн на поддержку военных

"На сессии Киевсовета на прошлой неделе депутаты приняли решение о выделении из бюджета столицы еще 1 млрд 600 млн грн на поддержку Сил безопасности и обороны. Сообщество столицы продолжает помогать нашим защитникам!" - подчеркнул он.

Как сообщалось, 1 октября Киевсовет поддержал инициативу Виталия Кличко об увеличении помощи военным и проголосовал за внесение соответствующих изменений в бюджет столицы. Также Кличко поручил найти возможность увеличить финансирование программы "Захисник Києва". Кроме того, Киевсовет дополнительно выделил еще 375 млн грн на выплаты мобилизованным киевлянам.

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