Виталий Кличко посетил бойцов "Трійки" на Харьковском направлении - привез 5800 БПЛА от громады Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Мэр Киева Виталий Кличко доставил бойцам Третьего армейского корпуса на Харьковском направлении крупную партию дронов от столичной общины.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Кличко передал военным 5800 дронов
"Посетил наших защитников на Харьковском направлении. Доставил помощь от киевской громады. Передал Третьему армейскому корпусу Группировки войск "ЦЕНТР" ВСУ 5800 БПЛА различного типа", - написал Виталий Кличко.
Мэр отметил, что ранее в течение 2026 года Киев передал бойцам различных бригад более 52 тысяч БПЛА и другое необходимое снаряжение.
Также Кличко напомнил, что недавно столица выделила дополнительные средства на помощь военным из бюджета города.
Киев выделил еще 1,6 млрд грн на поддержку военных
"На сессии Киевсовета на прошлой неделе депутаты приняли решение о выделении из бюджета столицы еще 1 млрд 600 млн грн на поддержку Сил безопасности и обороны. Сообщество столицы продолжает помогать нашим защитникам!" - подчеркнул он.
Как сообщалось, 1 октября Киевсовет поддержал инициативу Виталия Кличко об увеличении помощи военным и проголосовал за внесение соответствующих изменений в бюджет столицы. Также Кличко поручил найти возможность увеличить финансирование программы "Захисник Києва". Кроме того, Киевсовет дополнительно выделил еще 375 млн грн на выплаты мобилизованным киевлянам.
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